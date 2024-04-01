Курс доллара снизился на 7 копеек, евро вырос почти на 4 копейки

Центральный Банк России со 2 апреля 2024 года установил официальный курс доллара в размере 92,2914 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 7,46 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 99,5661 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 3,62 копейки.