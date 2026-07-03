Курс доллара снизился на 70 копеек, евро потерял почти 68 копеек

Центральный Банк России с 4 июля 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,3803 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 8,90 копейки.

Официальный курс доллара в размере 77,2264 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 70,29 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 88,0304 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 67,65 копейки.