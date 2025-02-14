Курс доллара снизился на 72 копейки, евро теряет 3 копейки

Центральный Банк России с 15 февраля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 12,3668 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 3,12 копейки.

Официальный курс доллара в размере 90,3099 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 72,14 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 94,8876 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 3,45 копейки.