Курс доллара снизился на 74 копейки, евро потерял 54 копейки

Центральный Банк России с 30 сентября 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,5978 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 7,73 копейки.

Официальный курс доллара в размере 82,8676 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 74,42 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 97,1410 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 54,13 копейки.