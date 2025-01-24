Курс доллара снизился на 83 копейки, евро – на 47 копеек

Центральный Банк России с 25 января 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,5101 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 6,85 копейки.

Официальный курс доллара в размере 98,2636 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 83,42 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 103,1870 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 47,42 копейки.