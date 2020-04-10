Курс доллара снизился на 85 копеек, евро – на 35 копеек

Центральный банк России с 11 апреля 2020 года установил официальный курс доллара в размере 73,7515 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 85,35 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 80,7358 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 35,24 копейки.