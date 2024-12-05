Курс доллара снизился на 85 копеек, евро теряет 42 копейки

Центральный Банк России с 6 декабря 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 14,1399 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 11,66 копейки.

Официальный курс доллара в размере 103,3837 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 85,24 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 109,7802 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 42,39 копейки.