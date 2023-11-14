Курс доллара снизился на 86 копеек, евро слабеет на 75 копеек

Центральный Банк России с 15 ноября 2023 года установил официальный курс доллара в размере 91,2570 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 86,15 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 97,7781 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 75,33 копейки.