Курс доллара снизился на 88 копеек, евро – почти на 73 копейки

Центральный банк России с 30 апреля 2020 года установил официальный курс доллара в размере 73,6894 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 88,12 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 80,0488 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 72,61 копейки.