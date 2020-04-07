Курс доллара снизился на 95 копеек, евро теряет 62 копейки

Центральный банк России с 8 апреля 2020 года установил официальный курс доллара в размере 75,4550 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 95,24 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 82,0120 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 62,26 копейки.