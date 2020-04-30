Курс доллара снизился на 96 копеек, евро – почти на 93 копейки

Центральный банк России с 1 мая 2020 года установил официальный курс доллара в размере 72,7263 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 96,31 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 79,1189 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 92,99 копейки.