Курс доллара снизился на 98 копеек, евро потерял почти 69 копеек

Центральный Банк России с 5 декабря 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,8487 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 12,75 копейки.

Официальный курс доллара в размере 76,9708 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 98,48 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,9011 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 68,92 копейки.