Курс доллара снизился почти на 11 копеек, евро укрепляется на 56 копеек

Центральный Банк России с 3 ноября 2023 года установил официальный курс доллара в размере 93,1730 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 10,71 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 98,9995 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 56,30 копейки.