Мурманская область. Арктика (16+)02.11.23 16:10
Курс доллара снизился почти на 11 копеек, евро укрепляется на 56 копеек
Центральный Банк России с 3 ноября 2023 года установил официальный курс доллара в размере 93,1730 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 10,71 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 98,9995 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 56,30 копейки.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова«Кто в доме хозяин»: Алёна Кузнецова о том, что должна делать управляющая организация
-
Последние комментарии
Д.О. Вернер
27.10.23 22:49
Думала ли Советская страна, что успехи освоения нашего края будут потомками воспеваться на Феодоритовских чтениях с отведением роли царствованию императора Николая II?
Комментарий к новости:«Человек в истории Севера»: в Мурманске проходят Феодоритовские чтения
Борис
26.10.23 22:26
Вот это уже реальная поддержка! Валентина Ивановна, очень благодарны вам!
Алина
26.10.23 21:40
Громадное спасибо Валентине Ивановне! Обещала и сделала!
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Зарплаты в маркетинге, рекламе и PR за год выросли на 6,6% − «SuperJob»-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 11 копеек, евро укрепляется на 56 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС на 4% увеличила выработку электроэнергии с начала 2023 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 2 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)С ноября вступает в силу ряд важных изменений, которые затронут многих россиян