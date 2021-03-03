Курс доллара снизился почти на 1,1 рубля, евро - почти на 69 копеек

Центральный банк России с 4 марта 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,5187 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 105,68 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 888768 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 68,84 копейки.