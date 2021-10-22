Курс доллара снизился почти на 13 копеек, евро - на 14 копеек

Центральный банк России с 23 октября 2021 года установил официальный курс доллара в размере 70,8623 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 12,81 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 82,4979 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 14,20 копейки.