Курс доллара снизился почти на 14 копеек, евро укрепился почти на 2 копейки

Центральный Банк России с 4 апреля 2024 года установил официальный курс доллара в размере 92,3892 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 13,62 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 99,4277 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 1,61 копейки.