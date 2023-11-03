Курс доллара снизился почти на 14 копеек, евро укрепляется на 1 копейку

Центральный Банк России с 4 ноября 2023 года установил официальный курс доллара в размере 93,0351 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 13,79 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 99,0111 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 1,16 копейки.