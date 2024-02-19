Курс доллара снизился почти на 14 копеек, евро укрепляется почти на 14 копеек

Центральный Банк России с 20 февраля 2024 года установил официальный курс доллара в размере 92,4102 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 13,90 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 99,4889 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 13,66 копейки.