Курс доллара снизился почти на 15 копеек, евро вырос почти на 25 копеек

Центральный банк России с 21 октября 2020 года установил официальный курс доллара в размере 77,7780 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 14,61 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,5603 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 24,88 копейки.