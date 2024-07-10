Курс доллара снизился почти на 15 копейки, евро теряет 2 копейки

Центральный Банк России с 11 июля 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,9596 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 1,27 копейки.

Официальный курс доллара в размере 87,8551 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 14,80 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 95,3206 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 2,41 копейки.