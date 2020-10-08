Курс доллара снизился почти на 18 копеек, евро теряет 11 копеек

Центральный банк России с 9 октября 2020 года установил официальный курс доллара в размере 77,9157 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 17,64 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,6990 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 11,39 копейки.