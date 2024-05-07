Курс доллара снизился почти на 19 копеек, евро теряет почти 17 копеек

Центральный Банк России с 8 мая 2024 года установил официальный курс доллара в размере 91,1231 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 18,93 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 98,3062 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 16,68 копейки.