Курс доллара снизился почти на 2 копейки, евро укрепилось на 4 копейки

Центральный Банк России с 27 мая 2023 года установил официальный курс доллара в размере 79,9667 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 1,74 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 85,9190 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 4,23 копейки.