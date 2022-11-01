Курс доллара снизился почти на 20 копеек, евро теряет 15 копеек

Центральный Банк России со 2 ноября 2022 года установил официальный курс доллара в размере 61,4275 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 19,54 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 60,9668 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 15,28 копейки.