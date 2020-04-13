Курс доллара снизился почти на 23 копейки, евро – почти на 20 копеек

Центральный банк России с 14 апреля 2020 года установил официальный курс доллара в размере 73,5245 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 22,70 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 80,5387 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 19,71 копейки.