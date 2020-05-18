Курс доллара снизился почти на 23 копейки, евро теряет почти 19 копеек

Центральный банк России с 19 мая 2020 года установил официальный курс доллара в размере 72,9798 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 22,58 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 78,9422 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 18,57 копейки.