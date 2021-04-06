Курс доллара снизился почти на 23 копейки, евро вырос почти на 19 копеек

Центральный банк России с 7 апреля 2021 года установил официальный курс доллара в размере 76,3802 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 22,50 копеек.

Официальный курс евро установлен в размере 90,1821 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 18,63 копейки.