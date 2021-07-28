Курс доллара снизился почти на 24 копейки, а евро теряет 7 копеек

Центральный банк России с 29 июля 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,6088 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 23,83 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,9173 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 7,46 копейки.