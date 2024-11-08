Курс доллара снизился почти на 24 копейки, евро потерял почти 12 копеек

Центральный Банк России с 9 ноября 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,5940 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 3,00 копейки.

Официальный курс доллара в размере 97,8335 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 23,91 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 105,4510 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 11,69 копейки.