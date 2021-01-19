Мурманская область. Арктика (16+)19.01.21 12:45
Курс доллара снизился почти на 25 копеек, евро –на 12 копеек
Центральный банк России с 20 января 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,7243 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 24,92 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 89,2064 рубля за один евро, по равнению с предыдущим днём он снизился на 12,40 копейки.
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Последние комментарии
Андрей
17.01.21 23:34
Если бы там, действительно, кто-то собрался открыть гей-клуб, то, учитывая настроения в обществе, уж точно не стал бы распихивать всем подряд в почтовые ящики рекламу про гей-кухню и гей-музыку. Он
Комментарий к новости:В Мурманске пивной бар кто-то превратил в гей-клуб
Антон
17.01.21 00:15
какое-то неправильное арктик-тв я смотрю, может быть? но 16 января в период с 20 до полуночи никакого фильма не увидел. только повторяющиеся блоки новостей. *** Уважаемый Антон! Мы проверили сегодн
Комментарий к новости:Эксперты расскажут, как накопить на покупку собственного жилья
Юрий
13.01.21 12:40
Открытие гей клуба на Мурманской миле - позорище..куда власти смотрят?? На милю мы ходим семьей с детьми с друзьями и педикам там нет места!
Комментарий к новости:В Мурманске пивной бар кто-то превратил в гей-клуб
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