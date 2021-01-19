Курс доллара снизился почти на 25 копеек, евро –на 12 копеек

Центральный банк России с 20 января 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,7243 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 24,92 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,2064 рубля за один евро, по равнению с предыдущим днём он снизился на 12,40 копейки.