Курс доллара снизился почти на 25 копеек, евро теряет почти 2 копейки

Центральный банк России с 10 декабря 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,5998 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 24,55 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 83,3444 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 1,96 копейки.