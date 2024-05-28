Курс доллара снизился почти на 25 копеек, евро теряет почти 7 копеек

Центральный Банк России с 29 мая 2024 года установил официальный курс доллара в размере 88,4375 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 24,77 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 96,2383 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 6,51 копейки.