Курс доллара снизился почти на 26 копеек, евро – на 15 копеек

Центральный банк России с 14 апреля 2021 года установил официальный курс доллара в размере 77,2535 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 25,69 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,9162 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 15,07 копейки.