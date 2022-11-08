Курс доллара снизился почти на 26 копеек, евро теряет почти 8 копеек

Центральный Банк России с 9 ноября 2022 года установил официальный курс доллара в размере 60,9774 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 25,93 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 60,8231 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 7,82 копейки.