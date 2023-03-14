Курс доллара снизился почти на 27 копеек, евро теряет 9 копеек

Центральный Банк России с 15 марта 2023 года установил официальный курс доллара в размере 75,1927 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 26,82 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 80,5192 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 9,10 копейки.