Курс доллара снизился почти на 28 копеек, евро теряет почти 17 копеек

Центральный банк России с 26 февраля 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,4747 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 27,85 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,4995 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 16,96 копейки.