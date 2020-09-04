Курс доллара снизился почти на 29 копеек, евро – почти на 10 копеек

Центральный банк России с 5 сентября 2020 года установил официальный курс доллара в размере 75,1823 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 28,57 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,0384 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 9,69 копейки.