Мурманская область. Арктика (16+)04.09.20 15:05
Курс доллара снизился почти на 29 копеек, евро – почти на 10 копеек
Центральный банк России с 5 сентября 2020 года установил официальный курс доллара в размере 75,1823 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 28,57 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 89,0384 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 9,69 копейки.
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