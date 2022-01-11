Курс доллара снизился почти на 30 копеек, евро ослабло на 25 копеек

Центральный банк России с 12 января 2022 года установил официальный курс доллара в размере 74,8355 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 29,60 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 845,8784 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 25,31 копейки.