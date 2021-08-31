Курс доллара снизился почти на 30 копеек, евро теряет 14 копеек

Центральный банк России с 1 сентября 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,2781 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 29,63 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,6660 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 14,44 копейки.