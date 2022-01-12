Курс доллара снизился почти на 31 копейку, евро теряет почти 21 копейку

Центральный банк России с 13 января 2022 года установил официальный курс доллара в размере 74,5277 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 30,78 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 84,6709 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 20,75 копейки.