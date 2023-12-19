Курс доллара снизился почти на 33 копейки, евро - на 18 копеек

Центральный Банк России с 20 декабря 2023 года установил официальный курс доллара в размере 90,0870 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 32,92 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 98,5764 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 18,14 копейки.