Курс доллара снизился почти на 33 копейки, евро теряет почти 16 копеек

Центральный банк России с 19 ноября 2020 года установил официальный курс доллара в размере 75,9268 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 32,62 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,2314 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 15,89 копейки.