Мурманская область. Арктика (16+)20.01.21 13:15
Курс доллара снизился почти на 34 копейки, евро –почти на 6 копеек
Центральный банк России с 21 января 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,3550 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 36,93 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 89,1483 рубля за один евро, по равнению с предыдущим днём он снизился на 5,81 копейки.
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