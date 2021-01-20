Курс доллара снизился почти на 34 копейки, евро –почти на 6 копеек

Центральный банк России с 21 января 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,3550 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 36,93 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,1483 рубля за один евро, по равнению с предыдущим днём он снизился на 5,81 копейки.