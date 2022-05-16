Курс доллара снизился почти на 34 копейки, евро вырос на 2 копейки

Центральный банк России с 17 мая 2022 года установил официальный курс доллара в размере 63,4445 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 33,54 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 65,8166 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 2,27 копейки.