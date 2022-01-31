Курс доллара снизился почти на 35 копеек, евро – почти на 14 копеек

Центральный банк России с 1 февраля 2022 года установил официальный курс доллара в размере 77,4702 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 34,72 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,5032 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 13,87 копейки.