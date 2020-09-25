Курс доллара снизился почти на 36 копеек, евро – почти на 32 копейки

Центральный банк России с 26 сентября 2020 года установил официальный курс доллара в размере 76,8195 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 35,85 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,6637 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 31,81 копейки.