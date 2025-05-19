Курс доллара снизился почти на 36 копеек, евро теряет почти 20 копеек

Центральный Банк России с 20 мая 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,1179 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 4,14 копейки.

Официальный курс доллара в размере 80,4137 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 35,52 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,5098 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 19,64 копейки.