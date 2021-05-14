Мурманская область. Арктика (16+)14.05.21 14:05
Курс доллара снизился почти на 36 копеек, евро теряет почти 31 копейку
Центральный банк России с 15 мая 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,9968 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 35,98 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 89,6249 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 30,94 копейки.
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