Курс доллара снизился почти на 36 копеек, евро теряет почти 31 копейку

Центральный банк России с 15 мая 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,9968 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 35,98 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,6249 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 30,94 копейки.