Курс доллара снизился почти на 37 копеек, евро теряет 20 копеек

Центральный банк России с 5 марта 2020 года установил официальный курс доллара в размере 66,0784 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 36,53 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 73,7369 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 20,16 копейки.