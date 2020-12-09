Курс доллара снизился почти на 37 копеек, евро теряет 26 копеек

Центральный банк России с 10 декабря 2020 года установил официальный курс доллара в размере 73,3057 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 36,61 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 88,9418 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 26,26 копейки.